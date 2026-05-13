Где в России платят больше всего за «сдачу» пьяных водителей: рейтинг регионов
За один звонок жители некоторых российских регионов могут получить 20 000 рублей.
За последние 5,5 лет российские граждане получили около 2,3 млн рублей за информацию о пьяных водителях. В отдельных регионах размер премии доходит до 20 000 рублей, сообщил «Коммерсантъ».
Система премий за информацию о пьяных водителях появилась в России с 2020 года и на сегодняшний день действует в 15 регионах. Денежные выплаты производятся, если жалоба доказана: водитель действительно оказался пьяным, его остановили сотрудники ГИБДД и составили протокол.
Самые большие денежные выплаты осуществляются в Амурской и Магаданской областях – 20 тысяч рублей за каждого задержанного пьяного водителя. В трёх регионах – Вологодской области, Республиках Алтай и Бурятия – премия составляет от 10 до 15 тысяч рублей.
Регионы России с премиями за сообщения о пьяных автомобилистах:
- Амурская область — 20 000 рублей за каждое подтверждённое сообщение;
- Магаданская область — 20 000 рублей;
- Вологодская область — 15 000 рублей;
- Республика Алтай — 10 000 рублей;
- Республика Бурятия — 10 000 рублей;
- Брянская область — 5 000 рублей;
- Пермский край — 5 000 рублей;
- Ямало-Ненецкий АО — 5 000 рублей;
- Мурманская область — 5 000 рублей;
- Нижегородская область — 5 000 рублей;
- Хабаровский край — 5 000 рублей;
- Воронежская область — 5 000 рублей;
- Оренбургская область — 4 600 рублей;
- Республика Коми — 3 000 рублей;
- Республика Тыва — 2 500 рублей.
Сообщить о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в полицию по номеру 102. В отдельных регионах, как в Пермском крае, имеется специальный чат-бот ГИБДД в мессенджере Телеграм.
