Где в России платят больше всего за «сдачу» пьяных водителей: рейтинг регионов

За один звонок жители некоторых российских регионов могут получить 20 000 рублей.

За последние 5,5 лет российские граждане получили около 2,3 млн рублей за информацию о пьяных водителях. В отдельных регионах размер премии доходит до 20 000 рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Система премий за информацию о пьяных водителях появилась в России с 2020 года и на сегодняшний день действует в 15 регионах. Денежные выплаты производятся, если жалоба доказана: водитель действительно оказался пьяным, его остановили сотрудники ГИБДД и составили протокол.

Самые большие денежные выплаты осуществляются в Амурской и Магаданской областях – 20 тысяч рублей за каждого задержанного пьяного водителя. В трёх регионах – Вологодской области, Республиках Алтай и Бурятия – премия составляет от 10 до 15 тысяч рублей.

Регионы России с премиями за сообщения о пьяных автомобилистах:

Амурская область — 20 000 рублей за каждое подтверждённое сообщение;

Магаданская область — 20 000 рублей;

Вологодская область — 15 000 рублей;

Республика Алтай — 10 000 рублей;

Республика Бурятия — 10 000 рублей;

Брянская область — 5 000 рублей;

Пермский край — 5 000 рублей;

Ямало-Ненецкий АО — 5 000 рублей;

Мурманская область — 5 000 рублей;

Нижегородская область — 5 000 рублей;

Хабаровский край — 5 000 рублей;

Воронежская область — 5 000 рублей;

Оренбургская область — 4 600 рублей;

Республика Коми — 3 000 рублей;

Республика Тыва — 2 500 рублей.

Сообщить о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в полицию по номеру 102. В отдельных регионах, как в Пермском крае, имеется специальный чат-бот ГИБДД в мессенджере Телеграм.

