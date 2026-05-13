Jaguar раскрыл название своего нового электрокара

В наименовании зашифровано несколько смыслов.

Британский производитель люксовых автомобилей Jaguar объявил название своей второй электрической модели после кроссовера I-Pace, который выпускался с 2018 по 2024 годы. Роскошный батарейный седан получил название Type 01, передает AutoCar.

Концепт этой машины был впервые представлен еще в конце 2024 года и назывался Type 00. Дизайн кузова и в целом ребрендинг Jaguar в связи с переходом на электромобили тогда вызвали массу критики. Летом прошлого года британской компании даже досталось от президента США Дональда Трампа.

Тем не менее работа над проектом идет полным ходом. Уже больше года Jaguar тестирует свою новинку на дорогах общего пользования и готовится к масштабной презентации первого серийного экземпляра, дата и место которой пока держатся в строгом секрете.

В названии Type 01 зашифровано сразу несколько смыслов. Приставка Type — это отсылка к культовым спорткарам Jaguar C-Type, D-Type, E-Type. Ноль означает нулевой уровень выбросов, а единица символизирует статус модели как «первенца» в новой электрической линейке бренда.

В товарное производство Jaguar Type 01 поступит в конце этого года. В продаже первый британский премиальный электромобиль появится в первой половине 2027 года. Ориентировочная стоимость — 120 тысяч фунтов стерлингов или около 12 млн рублей по текущему курсу.

