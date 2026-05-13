Mercedes-Benz продаёт все автосалоны в Берлине

Кризис в немецком автопроме набирает обороты.

© Jeremy Moeller/Getty Images

Флагман немецкого автопрома, компания Mercedes-Benz, на фоне кризиса продаёт свои автоцентры, причем не где-нибудь, а прямо в столице Германии.

Как сообщает издание Focus, до конца текущего года «трёхлучевая звезда» продаст все семь автосалонов в Берлине. Новым собственником шоурумов станет британский холдинг Global Auto Holdings (GAHL), управляющий дилерской сетью Mercedes-Benz в Великобритании и США.

Причиной такого решения стало падение продаж автомобилей Mercedes-Benz в 2025 году до 11-летнего минимума и сокращение прибыли на 49%. В целях оптимизации расходов компания из Штутгарта с середины прошлого года уже продала филиалы в Ной-Ульме, Кобленце, Майнце, Дортмунде и Любеке. Сейчас ведутся переговоры о продаже автосалонов в Ахене, Касселе, Вюрцбурге, Вуппертале, Ройтлингене и Ганновере.

«В ближайшие несколько лет будет продано ещё больше автоцентров Mercedes-Benz в Германии», — пишет Focus.

Путин предрёк крах европейского автопрома

Под угрозой до 1,5 тысячи рабочих мест

По различным оценкам, продажа шоурумов в Берлине затронет от 1100 до 1500 сотрудников. Персонал был уведомлён по электронной почте о расторжении действующих трудовых соглашений.

Сотрудники получат компенсацию в размере €30 000 и нескольких ежемесячных окладов, либо гарантию сохранения рабочего места на один год. Но пока неясно, какие именно условия предложат новым работникам будущие владельцы из Global Auto Holdings.

Эксперт: Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen могут закрыться к 2030 году