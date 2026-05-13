В России могут изменить правила действия иностранных водительских прав

Срок действия зарубежного водительского удостоверения хотят отсчитывать по-новому.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство внутренних дел России (МВД) предлагает пересмотреть сроки действия иностранных национальных и международных водительских прав. Соответствующий проект поправок уже направлен на рассмотрение в Правительство, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

Иностранные права граждан России действительны в течение 12 месяцев с даты первого въезда в страну после их получения. Пример: автомобилист, имеющий российское гражданство, получил иностранное удостоверение, например, в Казахстане, и на следующий день, 13 мая, приехал в Россию. Ровно до 13 мая 2027 года он сможет ездить с этими правами по российским дорогам. Многократность таких въездов не учитывается.

Эта норма распространяется как на российских граждан, постоянно проживающих в стране, так и на тех, кто в течение года проживает в другой стране, но при этом сохраняет гражданство РФ и приезжает в отпуск, в гости и т. д.

Именно для второй группы — граждан РФ, живущих за рубежом — и хотят ввести изменения. Срок в один год предложено отсчитывать не с даты первого въезда из-за границы, а с даты регистрации (прописки) по месту жительства в России.

Такая мера позволит гражданам РФ, живущим за рубежом, свободно приезжать на родину в гости или на время отпуска, не боясь, что их иностранные права внезапно через 12 месяцев недействительными. Отсчёт по водительскому удостоверению начнётся только тогда, когда человек решит надолго остаться в России и официально зарегистрироваться по месту жительства — например, у родственников или в своей квартире.

В настоящее время законопроект находится на стадии общественного обсуждения, по итогам которого будет принято решение, давать ли этим поправкам ход.

