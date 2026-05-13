Названы автобренды, возвращения которых россияне ждут больше всего
По этим маркам российские автомобилисты скучают сильнее всего.
Российские автолюбители мечтают о возвращении корейских и японских марок автомобилей, ушедших с отечественного рынка в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Автостата», которыми поделился гендиректор аналитического агенства Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
38% голосов по итогам исследования набрали Hyundai и Kia, что неудивительно. В свой последний полный год работы в России в 2021 году они заняли второе и третье места в рейтинге самых популярных марок, уступив только российской Lada.
Наравне с «корейцами» расположилась Toyota. Следом за японской маркой оказались немецкие Volkswagen и BMW, набравшие 38% и 34% голосов соответственно.
Топ-10 автомобильных марок, возвращения которых ждут россияне:
- Hyundai/Kia — 38%;
- Toyota — 38%;
- Volkswagen — 34%;
- BMW — 31%;
- Skoda — 27%;
- Audi — 23%;
- Mercedes-Benz — 22%;
- Mazda — 19%;
- Другое — 5%.
