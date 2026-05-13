«В министерствах царит воодушевление». Эксперт — о перспективах седана Senat 900

Автомобиль дочерней марки Aurus понравится сотрудникам министерств, ведомств, госкорпораций и просто крупных компаний, уверен экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров.

В прошлую пятницу, 8 мая, новый российский бренд Senat представил свой первый автомобиль — седан 900. Эксперт авторынка Олег Мосеев уверен, что эта модель будет пользоваться спросом в своём сегменте.

Senat 900 — это представительский автомобиль дочерней марки Aurus. Седан имеет внушительные габариты 5140×1900×1500 мм и оснащается бензиновым V6 3,0, выдающим 326 л.с. (450 Н·м).

«Бренд стартует с большого седана. По деталям интерьера, которые опубликованы на сайте, понятно, что для начала взят прототип у FAW Group с брендом Hongqi и седаном H9», — написал экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров в своём Телеграм-канале.

Если Aurus — это премиальные автомобили для первых лиц государства, то под маркой Senat будут представлены автомобили бизнес-класса, ориентированные на более широкий круг пользователей.

«Думаю, что в министерствах и ведомствах, в госкорпорациях, да и просто в крупных компаниях царит воодушевление по поводу этой новости. Выбор у них был, прямо скажем, не очень. Да и для рынка в целом это хорошая новость», — заключил Мосеев.

Премьера седана Senat 900 состоится 4 июня в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Выпуск автомобиля будет налажен на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

