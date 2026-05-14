Корейский автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков в России

Крупнейший корейский автоконцерн оформил права на десяток названий автомобилей.

Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России целый ряд товарных знаков. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения электронного реестра Роспатента.

Компания оформила права на названия моделей своего премиального бренда Genesis. В числе запатентованных наименований — Genesis GT60, GT64, GC64, GC70, GC74, GT80, GC90, GT90, GC94, GT94.

Все товарные знаки зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них. Заявки на регистрацию были поданы головным офисом Hyundai в Сеуле.

Рассматривать такую активность «корейцев» как признак их скорого возвращения в Россию, конечно, не стоит. Это лишь меры по защите товарных знаков от незаконного использования. Возобновлять бизнес в нашей стране Hyundai не собирается.

