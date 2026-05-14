АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после модернизации на 530 млн рублей

Производство машин Lada было остановлено на две недели.

© АВТОВАЗ

Крупнейший российский производитель легковых и лёгких коммерческих автомобилей, АвтоВАЗ, возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 1 по 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского концерна.

В течение этих двух недель на заводах компании были проведены ремонт и техническое обслуживанию основных мощностей и производственных систем. Кроме того, было установлено новое технологическое оборудование, необходимое для запуска производства кроссовера Lada Azimut. Также проведено обновление линии сборки внедорожников семейства Niva.

«Указанные задачи включают в себя, в том числе, пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где будут производиться новые моторы объёмом 1,6 (более 120 л. с.) и 1,8 (более 130 л. с.) литра, а также обновление оборудования в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе», — поделились подробностями в пресс-службе АвтоВАЗа.

Суммарный бюджет модернизации производства составил около 530 млн рублей. На сегодняшний день выполнено более 96% от запланированного объёма задач. Полностью все работы будут завершены к 18 мая без влияния на производственный план.

Опубликованы изображения секретной «Нивы», которую показывали Путину