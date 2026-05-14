Стали известны стоимость и опции нового Geely Coolray в России

Паркетник будет доступен в одной комплектации. Представлен полный список опций.

© Geely

Популярный городской кроссовер Geely Coolray возвращается в Россию. Технические характеристики обновлённого автомобиля были объявлены ещё в конце апреля, а теперь раскрыты комплектации и цены.

Новый Coolray будет доступен в единственной, максимальной комплектации «Эксклюзив» (Exclusive), в которую включены:

18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета и красные тормозные суппорты;

увеличенный задний спойлер;

панорамная крыша со шторкой и люком;

цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма;

мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма с поддержкой проводного подключения Apple CarPlay и Android Auto;

беспроводная зарядка для гаджетов;

система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси»;

шесть подушек безопасности;

задние датчики парковки;

электропривод кресла водителя;

электропривод двери багажника;

полный пакет «зимних» опций, включая обогрев всей площади лобового стекла;

отдельные воздуховоды для пассажиров второго ряда;

комплекс электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня: интеллектуальный круиз-контроль (ICC), система удержания в полосе (LKA), помощь при выезде задним ходом (RCTA/RCW) и предупреждение об открытии дверей (DOW).

салон отделан чёрной экокожей с контрастными красными вставками, на передних дверях предусмотрена атмосферная подсветка.

© Geely

«Новинка поступит в официальные дилерские центры Geely в ближайшее время», — рассказали в российском офисе компании.

Стоимость Geely Coolray в комплектации Exclusive составит 2 889 990 рублей без учёта скидок и специальных программ.

Geely Coolray возвращается в Россию: полный список обновлений кроссовера