Стали известны стоимость и опции нового Geely Coolray в России
Паркетник будет доступен в одной комплектации. Представлен полный список опций.
Популярный городской кроссовер Geely Coolray возвращается в Россию. Технические характеристики обновлённого автомобиля были объявлены ещё в конце апреля, а теперь раскрыты комплектации и цены.
Новый Coolray будет доступен в единственной, максимальной комплектации «Эксклюзив» (Exclusive), в которую включены:
- 18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета и красные тормозные суппорты;
- увеличенный задний спойлер;
- панорамная крыша со шторкой и люком;
- цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма;
- мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма с поддержкой проводного подключения Apple CarPlay и Android Auto;
- беспроводная зарядка для гаджетов;
- система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси»;
- шесть подушек безопасности;
- задние датчики парковки;
- электропривод кресла водителя;
- электропривод двери багажника;
- полный пакет «зимних» опций, включая обогрев всей площади лобового стекла;
- отдельные воздуховоды для пассажиров второго ряда;
- комплекс электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня: интеллектуальный круиз-контроль (ICC), система удержания в полосе (LKA), помощь при выезде задним ходом (RCTA/RCW) и предупреждение об открытии дверей (DOW).
- салон отделан чёрной экокожей с контрастными красными вставками, на передних дверях предусмотрена атмосферная подсветка.
© Geely
«Новинка поступит в официальные дилерские центры Geely в ближайшее время», — рассказали в российском офисе компании.
Стоимость Geely Coolray в комплектации Exclusive составит 2 889 990 рублей без учёта скидок и специальных программ.
