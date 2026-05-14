«Топят автомобили». Страховщики раскрыли новую схему мошенников

Злоумышленники нашли новый способ обмана страховых компаний.

© DiPres/Shutterstock

Мошенники освоили вид подставных ДТП, с помощью которого вымогают у страховщиков деньги, сопоставимые с полной стоимостью автомобиля.

Суть схемы заключается в том, что злоумышленники приобретают дорогие китайские авто. В документах они нарочно завышают стоимость и оформляют страховку.

«Затем злоумышленники совершают подставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины», — рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в разговоре с РИА Новости.

Мошенники неслучайно выбирают китайские авто, особенно премиальные, и вдобавок повышают их стоимость на бумаге. Эти машины теряют в цене гораздо быстрее «японцев» и «корейцев». При этом ремонтировать их дорого, так как запчасти стоят недёшево и не всегда есть в наличии.

При таком соотношении велик риск того, что по прошествии некоторого времени стоимость восстановительного ремонта после ДТП достигнет и превысит рыночную стоимость автомобиля. В таком случае страховщик обычно признаёт машину неремонтопригодной («тотал») и выплачивает автовладельцу сумму, сопоставимую с рыночной стоимостью авто.

«По мнению экспертов, решение лежит в области адекватной тарификации, установлении корректных страховых сумм и селекции риска», — сообщили во Всероссийском союзе автростраховщиков в конце апреля этого года.

10 самых дорогих китайских автомобилей на российском рынке в 2025 году