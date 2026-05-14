Названы самые выгодные для перепродажи китайские авто

Эти китайские автомобили выгоднее всего перепродать в 2026 году.

На российском вторичном рынке стремительно вырос спрос на китайские автомобили. За последние 12 месяцев их продажи взлетели на 42%. Но какие авто из Поднебесной выгоднее всего продать? Маркетинговое агентство НАПИ назвало самые ликвидные модели.

Аналитики взяли цены на новые китайские легковые автомобили в первом квартале 2026 года и сравнили их со стоимостью аналогичных моделей в возрасте двух и пяти лет на рынке б/у машин.

Топ-3 ликвидных китайских авто, 2 года

По итогам двух лет эксплуатации выгоднее всего продать Chery Tiggo 4 Pro, поскольку с 2024 по 2026 годы этот паркетник потерял в цене всего 14,2%. Следом идут два кроссовера сборки автозавода в Туле — Haval H9 и Haval F7.

Chery Tiggo 4 Pro — потеряно 14,2% стоимости (с 2,2 до 1,9 млн рублей). Haval H9 — 16,8% (4,9-4,1 млн рублей). Haval F7 — 18,5% (3,1-2,5 млн рублей).

Топ-3 ликвидных китайских авто, 5 лет:

Среди пятилетних китайских авто наиболее выгодным активом является Geely Tugella. Продав пятилетний кроссовер, можно купить новый, доплатив лишь 37,3% от его текущей цены. Интересно, что второе место тоже осталось за моделью Geely — популярным паркетником Coolray.

Geely Tugella — 37,2% (4,2-1,6 млн рублей). Geely Coolray — 38,4% (2,7-1,6 млн рублей). Haval F7 — 40,3% (3,1-1,8 млн рублей).

Если говорить о самых неликвидных китайских машинах, то среди «двухлеток», представленных в исследовании НАПИ, сильнее всего в стоимости потерял Changan CS35 Plus — 33,6% (2,7-1,8 млн рублей). Первую строчку среди пятилетних авто занял Chery Tiggo, потеряший в цене 47,5% (2,2-1,1 млн рублей).

