Россияне скупили рекордное количество кроссоверов Tenet T7

В сегменте SUV новый бестселлер.

Кроссовер российской марки Tenet в апреле обновил личный рекорд продаж. Об этом сообщила пресс-служба бренда в четверг, 14 мая.

Если в сентябре 2025 года, первом полноценном месяце продаж после запуска производства, было реализовано 1262 автомобиля Tenet T7, то в апреле этого года объём продаж достиг 7639 единиц. Это наилучший показатель за все восемь месяцев присутствия кроссовера на рынке.

«С момента выхода на рынок доля продаж модели в сегменте SUV выросла более чем в 6 раз — с 1,4% в сентябре 2025 года до 8,9% в апреле 2026 года», — подчеркнул Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet.

В апреле Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером, опередив Haval Jolion, который безраздельно лидировал в сегменте SUV в предыдущие годы. Также в десятку попал младший паркетник T4, тогда как флагманский T8 оказался за пределами топ-10.

