«Вместо бумажной писанины». Эксперт объяснил новую процедуру задержания нетрезвых водителей

Процедура оформления пьяных автомобилистов станет проще и быстрее.

Новые правила задержания нетрезвых водителей пойдут на пользу дорожной безопасности, поскольку сотрудники ГИБДД будут тратить меньше времени на заполнение различных протоколов и смогут заниматься действительно важной работой. С таким мнением выступил член президиума Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

В среду, 13 мая, Госдума РФ утвердила в третьем и окончательном чтении законопроект об упрощении процедуры оформления пьяных водителей. После вступления в силу этого закона автоинспекторам не придётся составлять шесть отдельных протоколов, как сейчас. Будет достаточно одного или двух постановлений.

«По факту убирается абсолютно лишний документ, на составление которого автоинспекторы вынуждены сейчас тратить своё время. Вместо бумажной писанины они смогут использовать его для контроля за движением. С точки зрения безопасности на дорогах, это гораздо более эффективное использование рабочего времени инспекторов ДПС», — сказал Моржаретто в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, процедура оформления пьяных автомобилистов по действующим правилам является слишком формальной и забюрократизированной.

