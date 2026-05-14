Состоялась премьера нового кроссовера Evolute i-Sky: характеристики и ключевые особенности

Новые габариты, более мощный двигатель, меньший запас хода, но зато ускоренная зарядка батареи.

© Evolute

Российский бренд гибридных и электрических автомобилей Evolute раскрыл подробности о новой версии своего городского электрокроссовера i-Sky. Батарейный автомобиль, впервые появившийся в продаже в 2023 году, стал мощнее, быстрее и дальнобойнее.

Паркетник стал чуть меньше в размерах — в частности, длина сократилась на 35 мм, до 4565 мм. Остальные параметры не изменились: ширина — 1860 мм, высота — 1680 мм. Колёсная база тоже осталась прежней — 2715 мм. Кузов сохранил характерный динамичный силуэт с высокой боковой линией, острые линии капота и сложные формы боковин.

Новый i-Sky получила полностью светодиодную оптику, легкосплавные 19-дюймовые диски и скрытые дверные ручки с электроприводом, вертикальные стоп-сигналы и выразительный задний спойлер.

© Evolute

Оснащён кроссовер электродвигателем мощностью 218 л.с. (310 Н·м) и разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд. Для сравнения: актуальная версия оборудована установкой на 204 л.с. (340 Н·м). Ёмкость батареи составляет 62 кВт·ч вместо прежних 85,9 кВт·ч. Запас хода теперь достигает не 511 км, а 424 км. Зато быстрая зарядка с 30% до 80% сократилась с 45 до 28 минут.

В список оснащения обновлённого Evolute i-Sky входят:

мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма;

панорамная стеклянная крыша;

камеры кругового обзора 360°;

электропривод багажной двери;

беспроводная зарядка для смартфона;

бесключевой доступ;

водительское сиденье с электрорегулировками в шести направлениях;

рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте;

зеркала заднего вида с обогревом и функцией автоматического складывания;

отделка салона из экокожи.

Evolute i-Sky оснащён шестью подушками безопасности и комплексом электронных систем: антиблокировочная система (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESP), система помощи при экстренном торможении (EBA) и система помощи при трогании на подъёме (HSA).

Электрокроссовер полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации: есть обогрев сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, а кузов прошёл антикоррозийную обработку и катодную оцинковку.

Стоимость и дата поступления Evolute i-Sky в продажу будут обнародованы отдельно. Дореформенная модель стоит 3 920 000 рублей без учёта скидок и госсубсидий на покупку электромобиля.

Обзор и тест-драйв Evolute i-Joy: каким получился новый российский электромобиль