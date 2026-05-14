«Почему бы и нет?» Президент АвтоВАЗа допустил выпуск беспилотной Lada

Тольяттинский автогигант может выпустить машину с автономной системой вождения.

Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ может выпустить беспилотный автомобиль. Об этом заявил глава тольяттинского концерна Максим Соколов.

«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», — приводит слова Соколова информагентство ТАСС.

Генеральный директор АвтоВАЗа подчеркнул, что на некоторых автомобилях Lada уже имеются системы помощи водителю ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). В частности, на «Весту» устанавливается система курсовой устойчивости ESC.

«АвтоВАЗ традиционно представляет автомобили в сегменте B. Тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS, то есть элементы беспилотности автомобиля уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах», — заключил Соколов.

По прогнозу экспертов, к 2042 году около 80% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. Активный переход на автономные машины в России начнётся уже в середине следующего десятилетия.

