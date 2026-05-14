«Почему бы и нет?» Президент АвтоВАЗа допустил выпуск беспилотной Lada
Тольяттинский автогигант может выпустить машину с автономной системой вождения.
Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ может выпустить беспилотный автомобиль. Об этом заявил глава тольяттинского концерна Максим Соколов.
«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», — приводит слова Соколова информагентство ТАСС.
Генеральный директор АвтоВАЗа подчеркнул, что на некоторых автомобилях Lada уже имеются системы помощи водителю ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). В частности, на «Весту» устанавливается система курсовой устойчивости ESC.
По прогнозу экспертов, к 2042 году около 80% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. Активный переход на автономные машины в России начнётся уже в середине следующего десятилетия.
