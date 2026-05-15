Россиянам рассказали о двукратном замедлении роста цен на бензин
Подорожание топлива на заправках замедлилось до минимума.
Рост цен на бензин на заправках в России замедлился вдвое и достиг минимального значения в рамках 2026 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом по итогам недельного мониторинга цен на АЗС по стране.
За последнюю неделю, с 5 по 12 мая, средняя стоимость бензина выросла с 67,18 до 67,22 рубля, то есть всего на 4 копейки. Для сравнения, неделей ранее рост составил 8 копеек.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 5 по 12 мая:
- АИ-92: +4 копейки (с 63,59 до 63,63 рубля);
- АИ-95: +5 копеек (с 69,07 до 69,12 рубля);
- АИ-98 и выше: +9 копеек (с 93,53 до 93,62 рубля);
- ДТ: +12 копеек (с 78,15 до 78,26 рубля).
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года
Подорожание бензина с 5 по 12 мая стало минимальным с конца февраля — начала марта. В целом в 2026 году «горючка» дорожала не более чем на 4 копейки.
- 5–12 мая: +4 копейки.
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек.
- 21–27 апреля: +5 копеек.
- 14–20 апреля: +14 копеек.
- 6–13 апреля: +6 копеек.
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек.
- 23–30 марта: +18 копеек.
- 16–23 марта: +24 копейки.
- 10–16 марта: +16 копеек.
- 2–10 марта: +9 копеек.
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки.
- 16–24 февраля: +17 копеек.
- 10–16 февраля: +6 копеек.
- 3–9 февраля: +14 копеек.
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек.
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля).
- 13–19 января: +8 копеек.
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
