Россиянам рассказали о двукратном замедлении роста цен на бензин

Подорожание топлива на заправках замедлилось до минимума.

Рост цен на бензин на заправках в России замедлился вдвое и достиг минимального значения в рамках 2026 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом по итогам недельного мониторинга цен на АЗС по стране.

За последнюю неделю, с 5 по 12 мая, средняя стоимость бензина выросла с 67,18 до 67,22 рубля, то есть всего на 4 копейки. Для сравнения, неделей ранее рост составил 8 копеек.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 5 по 12 мая:

АИ-92: +4 копейки (с 63,59 до 63,63 рубля);

АИ-95: +5 копеек (с 69,07 до 69,12 рубля);

АИ-98 и выше: +9 копеек (с 93,53 до 93,62 рубля);

ДТ: +12 копеек (с 78,15 до 78,26 рубля).

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года

Подорожание бензина с 5 по 12 мая стало минимальным с конца февраля — начала марта. В целом в 2026 году «горючка» дорожала не более чем на 4 копейки.

5–12 мая: +4 копейки.

28 апреля — 4 мая: +8 копеек.

21–27 апреля: +5 копеек.

14–20 апреля: +14 копеек.

6–13 апреля: +6 копеек.

30 марта — 6 апреля: +12 копеек.

23–30 марта: +18 копеек.

16–23 марта: +24 копейки.

10–16 марта: +16 копеек.

2–10 марта: +9 копеек.

24 февраля — 2 марта: +4 копейки.

16–24 февраля: +17 копеек.

10–16 февраля: +6 копеек.

3–9 февраля: +14 копеек.

27 января — 2 февраля: +18 копеек.

20–26 января: без изменений (65,47 рубля).

13–19 января: +8 копеек.

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

