ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей 16-17 мая: что будут проверять инспекторы

Дорожная полиция будет в усиленном режиме ловить нарушителей ПДД. Известен список приоритетных нарушений.

В предстоящие выходные, 16 и 17 мая, Госавтоинспекция России усилит контроль на дорогах. Массовые рейды и сплошные проверки водителей пройдут по всей стране.

В ходе проверок на дорогах сотрудники ГИБДД сделают основной упор на самые опасные нарушения. В приоритете у инспекторов будут:

Состояние опьянения: рейды «Нетрезвый водитель» будут самыми массовыми. Проверки пройдут как в вечернее и ночное время, так и днём, особенно вблизи мест массового отдыха;

Детская безопасность и ремни: инспекторы будут строго контролировать наличие детских кресел и использование ремней безопасности. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 5000 рублей, за непристёгнутый ремень — 1500 рублей;

Техническое состояние: повышенным объектом внимания инспекторов станут фары, тонировка стёкол, читаемость видимость номеров и запрещённый тюнинг;

Пешеходы и обгоны: контроль будет усилен на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на участках дорог, где запрещён выезд на встречную полосу.

Единое федеральное расписание рейдов не публикуется. Региональные управления ГИБДД анонсируют проверки отдельно — на своих официальных сайтах и в социальных сетях. Так, известно, что 16-17 мая проверки пройдут в Ленинградской, Брянской, Самарской, Рязанской, Кировской, Свердловской, Амурской, Волгоградской, Кемеровской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан.

Водителям рекомендуется держать документы (права, СТС, полис ОСАГО) под рукой и проверять их актуальность. За несоответствие данных — например, если вы сменили фамилию, но не уведомили об этом ГИБДД — грозит штраф до 2000 рублей.

