Госдума отклонила закон о новых штрафах за превышение скорости

Идея противоречит принципу равенства перед законом, заявили в Госдуме РФ.

Предложение об альтернативной фиксации нарушения скоростного режима на российских дорогах не нашло поддержки. Государственная Дума отклонила соответствующий законопроект, передаёт «Коммерсантъ».

Предлагалось разрешить регионам в экспериментальном режиме фиксировать среднюю скорость между двумя дорожными камерами — по расстоянию и времени проезда участка дороги. Подобная практика уже действовала в России с 2013 по 2021 год. Если показатель оказывался выше установленного правилами лимита, водитель получал штраф.

«Если закон примут, то в одном регионе штрафы за среднюю скорость будут выносить, а в соседнем — нет: это противоречит принципу равенства перед законом», — пояснил отказ от законопроекта депутат «Единой России» Никита Румянцев.

В конце апреля Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что в действующей редакции правил дорожного движения (ПДД) нет даже термина «средняя скорость». Другими словами, невозможно устанавливать ответственность за нарушение правил, которых нет.

