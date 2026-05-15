Китайский аналог Rolls-Royce едет в Россию: новые подробности

Hongqi опубликовала подробности о моторах седана Guoya.

Скоро в продаже в России появится китайский аналог Rolls-Royce — седан премиум-класса Hongqi Guoya. О габаритах и дизайнерских особенностях мы уже рассказывали, а теперь в российском офисе марки поделились техническими подробностями.

5,3-метровый автомобиль, внешне очень напоминающий Rolls-Royce и Maybach, будет доступен сразу в двух моторных вариантах. Причём даже в начальной модификации седан настолько мощный, что до «сотни» разгоняется всего за 5,5 секунды.

В техническом оснащении Hongqi Guoya будут доступны два фирменных битурбированных двигателя — V6 и V8 мощностью 380 и 486 л. с. соответственно:

3,0 V6: 380 л. с. и 570 Н·м, 5,5 секунды до 100 км/ч, расход топлива — 8,5 л/100 км;

4.0 V8: 476 л. с. и 680 Н·м, 4,5 секунды до 100 км/ч, 9,0 л/100 км.

«Двигатели спроектированы и произведены инженерами бренда без привлечения зарубежных партнёров. Ключевое ноу-хау — архитектура HOT-V с двумя турбинами в развале цилиндров», — рассказали в российской пресс-службе Hongqi.

Продажи Hongqi Guoya в России стартуют до конца первого полугодия, то есть в ближайшие полтора месяца. Комплектации и стоимость люксового седана пока не обнародованы.

