Россияне стали активно брать автокредиты. Эксперт назвал причину

Количество и объём выданных автокредитов взлетели почти на 20% и 43% соответственно.

Российские автолюбители стали активнее брать автокредиты. Динамика впечатляет как в количественном, так и в денежном выражении, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

В апреле было выдано 108 тысяч автокредитов на общую сумму 162 млрд рублей. Это на 19,4% и 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Опережающий рост объёмов автокредитования объясняется несколькими причинами. Во-первых, в обоих сегментах вырос сам авторынок. Во-вторых, растёт средний размер кредита. Происходит это за счёт снижения первоначального взноса, роста цен на автомобили и увеличения сроков выдачи кредитов», — объяснил Целиков.

Доля автомобилей без пробега, купленных в кредит в апреле, составила 61,6% от всего рынка новых машин. На вторичке этот показатель значительно ниже — всего 8,7%.

