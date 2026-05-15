В России стартовали продажи обновлённого Haval F7: что нового и сколько стоит

Новая версия кроссовера Haval F7 появилась в российских автосалонах.

© GWM

Российское подразделение Haval объявило о запуске продаж обновлённого кроссовера F7. Популярный паркетник стал мощнее и обзавёлся множеством доработок и новых опций в салоне.

Стоимость кроссовера составляет от 2 999 000 до 3 799 000 рублей в зависимости от мотора, привода и комплектации. Линейка, как в плане выбора техники, так и оснащения, достаточно широкая.

Как и дореформенная модель, F7 доступен с передним или полным приводом и двумя конфигурациями двигателя:

1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м (на 40 Н·м больше, чем в предыдущей версии);

2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л. с. (+8 л.с. по сравнению с дореформенной моделью) и 380 Н·м (было 320).

Коробка передач как в моноприводной версии, так и в варианте с полным приводом — 7-ступенчатая роботизированная.

Помимо обновлённой технической «начинки», Haval F7 получил ряд улучшений интерьера и новых опций, среди которых утолщённый обод многофункционального рулевого колеса, отдельная клавиша электрического стояночного тормоза на центральной консоли и многое другое, о чём мы подробно рассказывали неделю назад.

Стоимость обновлённого Haval F7:

2 999 000 рублей — комплектация «Оптимум» с передним приводом и мотором 1,5 литра;

3 199 000 рублей — «Премиум» с передним приводом и мотором 1,5 литра;

3 399 000 рублей — «Оптимум» с полным приводом и мотором 2,0 литра;

3 599 000 рублей — «Премиум» с полным приводом и мотором 2,0 литра;

3 799 000 рублей — «Техно +» с полным приводом и мотором 2,0 литра.

Производство нового Haval F7 организовано на заводе в Тульской области. Автомобиль адаптирован под российские климатические условия и имеет усиленное антикоррозийное покрытие, зимний пакет с подогревом руля и боковых зеркал, увеличенный бачок стеклоомывателя, а также аккумулятор увеличеннной ёмкости.

Haval подсчитал все выпущенные в России автомобили