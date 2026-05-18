АвтоВАЗ объявил о завершении масштабной модернизации завода в Тольятти

В рамках масштабной модернизации, на которую было потрачено 543 млн рублей, специалисты АвтоВАЗа выполнили более 15 тысяч задач

Крупнейший российский производитель легковых и лёгких коммерческих автомобилей АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства, которая проводилась с 1 по 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского концерна.

В общей сложности в рамках модернизации была выполнена 15 361 задача. Суммарный объём финансирования работ составил 543 млн рублей. Как подчеркнули на АвтоВАЗе, все эти средства были взяты из собственного бюджета.

Ключевые направления модернизации:

На конвейере №1, на котором собирают Lada Vesta и Aura, был осуществлён переход на автоматизированные сварочные клещи на отдельных постах сварки.

На конвейере №3 (Granta, Iskra) оптимизированы процессы подготовки комплектов компонентов для сборки автомобиля. Автоматизирован процесс загрузки крыши в линию сварки кузовов Granta, а также реализован ряд других важных задач.

На конвейере №3 (Niva) установлено новое сварочное оборудование и организованы новые посты сварки, реализованы другие значимые задачи.

Подготовка к запуску Lada Azimut

Для подготовки к серийному выпуску кроссовера Lada Azimut на заводе организовали специальную зону «китинга». Это место, где заранее собирают и комплектуют все необходимые детали и узлы для одного автомобиля. Готовый комплект, который называют «кит», затем отправляется на сборочную линию, где из него быстро и удобно собирают готовый автомобиль. Такой подход помогает ускорить производство и сделать его более организованным.

В рамках модернизации также запущен новый беспилотный напольный транспорт, доставляющий «киты» на посты сборки. Среди других работ по подготовке к запуску товарного производства «Азимута» — подготовка площадей, оборудования и сварочной оснастки для дальнейшего увеличения количества модификаций кроссовера.

Кроме того, обновлено оборудование, которое отвечает за зафланцовку — загибы и соединения деталей кузова. Модернизированы камеры, в которых кузов готовят к покраске: сначала к нанесению основного слоя (базы), а потом — дополнительного защитного слоя (вторичного грунта). Улучшена линия полировки.

Новые производственные мощности в мотостроительном подразделении

Для производства новых двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра на заводе установили и запустили 10 современных станков, которые автоматически обрабатывают блоки цилиндров. Также появился новый автоматизированный станок для обработки картеров.

