Названо нарушение, о котором многие водители даже не догадываются

Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) вправе выписать автомобилисту денежный штраф, если на лобовом стекле установлен смартфон, навигатор, видеорегистратор или любой другой предмет. Об этом Госавтоинспекция напомнила автомобилистам.

Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП России, водитель получит административное наказание в размере 500 рублей, если безобидный с виду предмет на ветровом стекле закрывает обзор и отвлекает от управления автомобилем.

«Мобильные телефоны, навигаторы и другие гаджеты должны быть закреплены таким образом, чтобы не отвлекать от управления транспортным средством и не ограничивать обзорность водителю», — передаёт RT слова пресс-службы ГИБДД.

Под запрет не подпадают элементы конструкции и штатного оснащения автомобиля, такие как зеркала, дворники, антенны и система обогрева/обдува лобового стекла.

