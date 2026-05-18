Названо нарушение, о котором многие водители даже не догадываются
Штраф за этот неочевидный проступок — 500 рублей.
Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) вправе выписать автомобилисту денежный штраф, если на лобовом стекле установлен смартфон, навигатор, видеорегистратор или любой другой предмет. Об этом Госавтоинспекция напомнила автомобилистам.
Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП России, водитель получит административное наказание в размере 500 рублей, если безобидный с виду предмет на ветровом стекле закрывает обзор и отвлекает от управления автомобилем.
Под запрет не подпадают элементы конструкции и штатного оснащения автомобиля, такие как зеркала, дворники, антенны и система обогрева/обдува лобового стекла.
