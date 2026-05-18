Эксперты объяснили рекордное снижение средней стоимости ОСАГО в России

Средняя премия упала почти на треть.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за январь-апрель 2026 года снизилась практически на 30%, говорится в сообщении Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Если по итогам первых четырёх месяцев 2025 года средняя стоимость «автогражданки» составляла 6774 рубля, то теперь — 4833 рубля.

«Рост количества договоров при почти 30%-ном снижении показателя средней премии в основном обусловлен увеличением количества краткосрочных полисов ОСАГО. Продажи таких полисов за январь–апрель 2026 года выросли в 6,7 раза — до 8,1 млн», — рассказали в НСИС.

Доля коротких полисов в общем количестве оформленных договоров ОСАГО в январе–апреле составила 37% против 8% за аналогичный период прошлого года. Число годовых полисов ОСАГО незначительно уменьшилось — с 14 до 13,8 млн штук.

Общее количество заключённых договоров обязательного автострахования выросло в 1,45 раза, или на 6,7 млн полисов, и достигло 21,96 млн единиц.

«Топят автомобили». Страховщики раскрыли новую схему мошенников