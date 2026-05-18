В России появится ещё один «клон» китайского Exeed

Стало известно название второго автомобиля российской марки Esteo.

Владельцы нового российского автобренда Esteo — «АГР Холдинг» — получили патент на название своей второй модели. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения электронной базы Роспатента.

В понедельник, 18 мая, Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) выдал разрешение на использование товарного знака Esteo RX. Наименование оформлено по 12-му международному классу, позволяющему продавать под ним автомобили и запчасти.

Официальных подробностей по второй модели новой российской марки пока нет. Но, учитывая, что «первенец» MX — это лицензионная копия китайского Exeed MTX, несложно догадаться, какой автомобиль будет скрываться под индексом RX.

Судя по схожему сочетанию букв, Esteo MX будет локализованной версией Exeed RX. Это кросс-купе с габаритами 4775 × 1920 × 1671 мм, 2,0-литровым турбодвигателем на 197 или 249 л. с. в связке с 7-ступенчатым «роботом» или 8-диапазонным «автоматом». В России данный кроссовер продаётся с 2023 года и стоит от 3 990 000 рублей.

Выпуск автомобилей Esteo будет налажен на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модель MX появится в продаже уже грядущим летом.

