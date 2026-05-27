Сбер представил уникальный сервис для безопасной покупки авто с пробегом в кредит

Первая безопасная цифровая сделка между частными лицами в СберБанк Онлайн уже состоялась. Новый стандарт покупки подержанной машины скоро станет доступен всем.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появится новый сервис для безопасной покупки авто с пробегом в кредит. Он поможет избежать рисков и сложностей, типичных для приобретения машины у собственника: выбора авто с сомнительной историей, самостоятельной подготовки договора купли-продажи, необходимости снимать и передавать крупную сумму денег наличными, следует из сообщения пресс-службы Сбера.

«Долгие годы покупка автомобиля на вторичном рынке ассоциировалась с многочисленными хлопотами. Покупателям приходилось снимать крупную сумму наличными, передавать деньги незнакомому человеку, самостоятельно проверять машину на обременения. Продавец был не менее уязвим: никто не гарантировал ему получение денег или то, что эти деньги не будут фальшивыми. С появлением цифрового сервиса в СберБанк Онлайн все эти волнения уходят в прошлое. Мы создали новый надёжный стандарт покупки машины с пробегом, который гарантирует людям прозрачность, комфорт и отсутствие связанных со сделкой забот», — рассказала Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка.

Как купить машину с пробегом в кредит с помощью цифровой безопасной сделки:

Выбор авто. Покупатель выбирает автомобиль на вторичном рынке, заходит в раздел «Кредиты» → «Автокредит» в приложении, рассчитывает кредитный потенциал и указывает госномер машины. Доступна дополнительная экспертиза от СберАвто (сервис для покупки, обслуживания и продажи авто, входит в экосистему Сбера для автолюбителей) – например, выездной осмотр машины техническим специалистом.

Проверка. Сбер мгновенно проверяет автомобиль по базам данных на предмет арестов, залогов и других обременений. При успешной проверке к сделке подключается продавец.

Оформление кредита. Покупатель подбирает оптимальные для себя параметры автокредита и оформляет его.

Безопасная оплата. Продавец и покупатель подписывают договор купли-продажи и подтверждают это в приложении. Только после этого продавец получает деньги, а покупатель — автомобиль.

Сбер уже провёл первую цифровую безопасную сделку между частными лицами, а в ближайшее время новый стандарт покупки машины на вторичном авторынке станет доступен всем клиентам банка.

В дальнейшем сервис будет доступен и для покупки автомобиля за наличные. Также в планах – внедрение искусственного интеллекта для поиска подходящего автомобиля, запуск электронного подписания договора купли-продажи (ЭДКП) и расширение линейки безопасных инструментов для расчётов.

