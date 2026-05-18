«Приоритет № 1». Соколов рассказал о цифровом суверенитете АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа раскрыл детали цифровой независимости компании: заменено 200 программ и перенесено 250 ТБ данных.

© Максим Блинов/РИА Новости

На заводах ведущего российского автопроизводителя АвтоВАЗ идёт большая работа по обновлению компьютерных систем и программного обеспечения. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, выступая на XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» — «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности».

По словам топ-менеджера, менее чем за год после ухода западных партнёров из России компания нашла отечественную замену зарубежным программам и сервисам.

«После возвращения АвтоВАЗа под контроль государства приоритетом № 1 стало достижение цифровой независимости. Уже с 1 мая 2023 года компания перешла на локальные информационные системы и сервисы: было заменено более 200 зарубежных продуктов, а свыше 250 ТБ корпоративных данных без потерь перенесены на российскую инфраструктуру», — приводит слова Соколова Телеграм-канал «АвтоВАЗ. Официально».

На этом масштабная цифровая перестройка на заводах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске далеко не закончилась.

«В инжиниринге АвтоВАЗ разворачивает отечественную систему управления разработкой продуктов от компании „Топ Системы“, в производстве — использует российскую платформу „Каскад“ для синхронизации работы конвейера и поставок компонентов от более чем 1,5 тысячи поставщиков», — продолжил президент компании.

В середине этого года на АвтоВАЗе состоится запуск важного проекта. Предприятия российского автогиганта перейдут на российский программный комплекс T-FLEX PLM — единую цифровую систему для управления всеми этапами проектирования и производства автомобиля, специально доработанную для нужд компании.

«Поэтапное внедрение решения начнётся в июле текущего года, на старте планируется задействовать порядка 100 автоматизированных рабочих мест», — подытожил Соколов.

Стало известно, сколько платят на российских автозаводах