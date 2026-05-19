Бензин в Москве дорожает: как изменились цены на АЗС за неделю

Одна марка бензина на столичных заправках подорожала на 18 копеек

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве за последнюю неделю, с 12 по 18 мая, выросла на 11 копеек против 9 копеек неделей ранее. Об этом по итогам мониторинга цен сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).

Больше всего подорожал премиальный бензин АИ-100 — на 18 копеек. АИ-95 вырос в цене на 11 копеек, АИ-92 прибавил на 5 копеек. Дизельное топливо выросло в стоимости на 14 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 12 по 18 мая:

АИ-92: +5 копеек, с 64,27 до 64,32 рубля;

+5 копеек, с 64,27 до 64,32 рубля; АИ-95: +11 копеек, с 70,79 до 70,90 рубля;

+11 копеек, с 70,79 до 70,90 рубля; АИ-100: +18 копеек, с 96,48 до 96,66 рубля;

+18 копеек, с 96,48 до 96,66 рубля; ДТ: +14 копеек, с 77,31 до 77,45 рубля.

Об изменении цен на бензин и солярку по всей стране расскажет Росстат в ближайшую среду, 20 мая.

Раскрыты реальные масштабы подорожания бензина в России