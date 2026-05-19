Продажи автомобилей Honda в России взлетели на 350%

Спрос на автомибили японской марки вырос в 4,5 раза.

Японский автогигант Honda ушёл из России в 2022 году и возвращаться не собирается. Однако продажи автомобилей этой компании в нашей стране резко пошли вверх.

Как рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, в январе-апреле 2026 года россияне приобрели 2140 новых легковых автомобилей Honda. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было продано всего 477 машин. То есть прирост составил впечатляющие 349%.

«Чуть более половины новых автомобилей Honda (53%) имеют шильдик Made in China. Почти все остальные приехали из Японии (43%)», — отметил Целиков в своём Телеграм-канале.

Наибольшим спросом среди россиян пользуются кроссоверы CR-V (633 штуки) и Vezel (627 штук), на которые приходится почти 60% всех продаж. Также в пятёрку наиболее популярных моделей Honda попали ещё два паркетника — WR-V (393 единицы) и XR-V (106 штук), а также минивэн Stepwgn (178 штук).

