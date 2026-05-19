«Китайцы» побили Audi и Porsche и установили новый рекорд Нордшляйфе

В категории самых быстрых кроссоверов на Нордшляйфе новый лидер.

Спортивная версия электрокара Xiaomi YU7 ещё не появилась в продаже, но уже установила рекорд «Северной петли» Нюрбургринга. Новинка стала быстрейшим кроссовером в истории знаменитой немецкой трассы, сообщили в пресс-службе Xiaomi Auto.

Экстремальная модификация первого кроссовера Xiaomi оборудуется двухмоторной электрической силовой установкой, выдающей 990 л.с. С нуля до 100 км/ч YU7 GT разгоняется примерно за две секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч.

Благодаря таким выдающимся скоростным и мощностным характеристикам Xiaomi YU7 GT проехал 22-километровый круг за 7 минут 34,931 секунды. Это примерно на полторы секунды быстрее предыдущего рекорда среди серийных кроссоверов, с 2024 года принадлежавшего Audi RS Q8 — 7:36,698. Другой лидер в сегменте SUV — Porsche Cayenne Turbo GT Coupe — в 2021 году показал 7:38,925.

Отметим, что это уже не первое достижение Xiaomi Auto на Нордшляйфе. Летом прошлого года седан SU7 Ultra установил рекорд среди серийных электромобилей — 6:22,091.

Мировая премьера и одновременный старт продаж Xiaomi YU7 GT состоятся в ближайший четверг, 21 мая. Ориентировочная стоимость «заряжённого» электрокроссовера — от 450 000 до 500 000 юаней, что по текущему обменному курсу равно 4,9-5,4 млн рублей.

