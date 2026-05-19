Исследование Ситидрайва: 70% россиян посещают спортзал даже в поездках

Ситидрайв рассказал, как каршеринг помогает не бросать занятия спортом.

Каршеринг стал важным подспорьем для тех, кто посещает спортзал. Об этом по итогам совместного исследования сообщили Ситидрайв и сеть фитнес-клубов DDX Fitness.

Согласно результатам опроса, более 70% россиян не бросают тренировки в поездках. Немаловажную роль тут играет каршеринг. Если фитнес-сеть имеет широкое представительство, то каршеринг позволяет легко заехать в зал по пути (31%) и совмещать несколько дел (21%).

Удобство по пути (54%) и выбор разных локаций для занятий (48%) являются одними из главных факторов для похода на тренировки. Больше голосов в опросе набрали только физическая форма и самочувствие (77%), цена (72%) и близость к дому (72%).

«Это подтверждает, что фитнес всё чаще воспринимается не только как отдельная активность, но и как часть повседневного маршрута», — говорится в сообщении «Ситидрайва», поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

«Ситидрайв» является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

