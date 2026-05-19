В мессенджере MAX появится функция проверки такси

В России нашли новый способ борьбы с «бомбилами».

К концу 2026 года в функционал мессенджер MAX будет добавлена возможность проверки такси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Минтранса РФ.

Функция поможет пассажирам оперативно узнать, имеет ли водитель разрешение на перевозку и зарегистрирован ли его автомобиль как такси.

«Идея очень проста: чтобы граждане ещё до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер, вбить его в мессенджер «Макс» и сразу же получить ответ: легальный перевозчик или нет», — рассказал директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков.

По его словам, уже в 2026 году Минтранс планирует объединить реестр такси с MAX для проверки легальности водителей. Это нововведение повысит безопасность перевозок.

Чем отличается легальное такси от нелегального?

Автомобили, официально зарегистрированные для работы в такси, обязаны проходить технический осмотр строго по графику: как правило, каждые 6-12 месяцев в зависимости от возраста авто. Это гарантирует, что машина исправна, а тормоза, руль и свет работают как надо. У «бомбил» же такой обязанности нет — они могут годами не появляться на станции техобслуживания.

Кроме того, легальные таксисты обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. В случае аварии по вине водителя пострадавшему положена компенсация до 2 млн рублей на лечение и реабилитацию. У «нелегалов» такой страховки нет, и получить деньги на восстановление здоровья будет практически невозможно.

Автомобиль, на котором осуществляется незаконная коммерческая пассажирская перевозка, может быть арестован и помещён на штрафстоянку. Штрафы доходят до 50 000 рублей. В случае повторного нарушения возможна конфискация транспортного средства.

