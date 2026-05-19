Мантуров: китайские производители не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу
Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о двух требованиях к китайских автопроизводителям, работающим на российском рынке.
Китайские автобренды работают в России на особых условиях. Перед выходом на наш рынок их попросили не создавать конкуренцию флагману российского автопрома — АвтоВАЗу, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Другими словами, «китайцам» доступны любые сегменты российского авторынка, кроме тех, в которых присутствуют машины Lada. Прежде всего это касается B-класса (сегмент малогабаритных легковых автомобилей), к которым относится большинство моделей тольяттинского автогиганта.
«Коллеги готовы предлагать модели в классе, где нет прямого пересечения с АвтоВАЗом», — отметил вице-премьер РФ.
По словам чиновника, ещё одно условие для китайских автопроизводителей в России — высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями.
