Мантуров: китайские производители не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о двух требованиях к китайских автопроизводителям, работающим на российском рынке.

Китайские автобренды работают в России на особых условиях. Перед выходом на наш рынок их попросили не создавать конкуренцию флагману российского автопрома — АвтоВАЗу, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Наше условие было, чтобы (китайские автомобили) не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом», — сказал Мантуров в интервью «Вестям».

Другими словами, «китайцам» доступны любые сегменты российского авторынка, кроме тех, в которых присутствуют машины Lada. Прежде всего это касается B-класса (сегмент малогабаритных легковых автомобилей), к которым относится большинство моделей тольяттинского автогиганта.

«Коллеги готовы предлагать модели в классе, где нет прямого пересечения с АвтоВАЗом», — отметил вице-премьер РФ.

По словам чиновника, ещё одно условие для китайских автопроизводителей в России — высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями.

