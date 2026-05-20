Водители каршеринга стали реже попадать в ДТП

Названы причины повышения безопасности каршеринга.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество поездок на каршеринге в Москве за последние три года выросло с 51 до 56 млн в год. При этом их аварийность снизилась на 9%, сообщил столичный Дептранс.

Если в 2023 году на столичных дорогах произошло 456 ДТП с участием арендованных автомобилей, то в 2025-м случилось 373 аварии. И этот показатель продолжает стремительно снижаться. Число аварий с каршерингом в январе-апреле текущего года уменьшилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышению безопасности каршеринга в Москве способствуют такие меры, как:

Цифровая верификация: проверка личности через Mos ID;

проверка личности через Mos ID; Индивидуальный рейтинг: ИИ анализирует стиль вождения, снижая баллы за нарушения;

ИИ анализирует стиль вождения, снижая баллы за нарушения; Жёсткие санкции: штрафы и пожизненная блокировка для злостных нарушителей;

штрафы и пожизненная блокировка для злостных нарушителей; Когнитивные тесты: проверка скорости реакции ночью и утром;

проверка скорости реакции ночью и утром; Контроль ГИБДД: регулярные проверки на дорогах.

«Каршеринг ежегодно становится всё более комфортным и безопасным сервисом. Верификация через mos.ru, оценка стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду — это меры, которые помогают снижать аварийность», — отметил Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта.

По официальным данным, в среднем москвичи ежедневно совершают 148 тысяч поездок на каршеринге. Суммарное количество пользователей уже превысило 1,5 млн человек.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России