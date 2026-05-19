2-й этап RDS GP-2026 пройдёт на «Игора Драйв»: расписание, фавориты, трансляции

Самый современный автодром России «Игора Драйв» станет местом проведения второго этапа RDS GP 2026 года.

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) набирает обороты. 23-24 мая на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт второй этап главного первенства страны по дрифту.

Заезды пройдут на скоростной «обратной» конфигурации «Игора Драйв», которая дебютировала в прошлом году. Пилотов ждут сверхдинамичный разгон, скоростная постановка и движение по рельефной трассе в непосредственной близости от трибун с болельщиками. Качественное покрытие и широкие зоны вылета позволяют спортсменам RDS GP демонстрировать яркие и агрессивные проезды.

Главные фавориты этапа RDS GP в Санкт-Петербурге

В статусе основных претендентов на победу в Санкт-Петербург приедут финалисты первого этапа на Moscow Raceway, прошедшего три недели назад, — лидер команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и дебютант российского дрифта Томми Кайли, представляющий Fresh Racing.

Цареградцев в 2024 году выиграл квалификацию на «обратной» конфигурации петербургского автодрома, а в 2025-м стал вторым по итогам парных заездов, так что двукратный чемпион RDS GP нашёл общий язык с трассой. Ирландский пилот впервые приедет на «Игора Драйв», но его скорость адаптации к новым трассам уже доказала, что это не станет для Томми проблемой, а его фирменный стиль пилотирования очень подходит скоростным трекам.

Нельзя сбрасывать со счетов и других представителей этих команд. Опытнейший Евгений Лосев и молодые братья Илья и Влад Поповы будут грозной силой, поскольку на старте сезона их стараниями команда заняла второе место в зачёте. Поборются за победу и пилоты Fresh Racing — Дамир Идиятулин в сезоне-2024 выиграл заезды на «обратной» конфигурации «Игора Драйв», а в прошлом году попал на подиум. На приятные сюрпризы способны и его напарники Сергей Кузнецов и Денис Мигаль.

Потенциальными кандидатами на места на призовом пьедестале можно считать и представителей двух других команд, Takayama Forward Auto и Lukoil Racing Drift Team, которые уверенно чувствуют себя на скоростных автодромах. В Красноярске Пётр Бородин уже принёс команде подиум на старте сезона, так что его напарники Георгий Чивчян, Тимофей Добровольский и Роман Тиводар готовы поддержать это начинание.

Пилоты московского коллектива Lukoil Racing Drift Team на подиум в 2026 году пока не поднимались, но Григорий Гусев, Андрей Астапов и Данила Воробьёв за рулём своих новых дрифт-каров вполне могут сделать это в Санкт-Петербурге.

Домашний этап для Carville Racing и Антона Клямко

Для петербургской команды Carville Racing, за которую в этом году выступают Антон Козлов, Иван Пальмин, Артём Лейтис и Дмитрий Щербина, предстоящий уик-энд станет единственным домашним этапом в Гран-При Российской Дрифт Серии, поэтому коллектив нацелен показать высокий результат.

Домашней трассой «Игора Драйв» является и для новой команды Heatcarbon racing, которая представлена Антоном Клямко на BMW 2-Series F22. Пилот уже демонстрировал успешные выступления на автодроме в Санкт-Петербурге, так что и в этом сезоне может приятно удивить болельщиков.

Четыре участника по «уайлд-кард»

По «уайлд-кард» участие во втором этапе Гран-При РДС примут четыре пилота Открытого чемпионата РДС. На «Игора Драйв» в рамках RDS GP дебютируют Станислав Антропов (Mazda RX-8) и Александр Леонов (BMW E92). Руслан Арефьев выведет на старт новый автомобиль BMW M4 G82, а Владислав Ерофеев продолжит выступать по «уайлд-кард» за команду STAR PЁR STARS AIMOL (Nissan Silvia S15).

Судейская бригада RDS GP-2026

В сезоне-2026 квалификационные парные заезды пилотов RDS GP оценивают опытные судьи Антон Новиков, Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, занимающийся аналитикой повторов, меняется от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективную подготовку новых судейских кадров.

Юниоры на трассе Гран-При РДС

В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior впервые проводит серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. Первым автодромом Гран-При Российской Дрифт Серии, где выступят юные дрифтеры, станет «Игора Драйв».

В Санкт-Петербурге выступят 10-летний Даниил Арефьев (BMW 3-Series E92), 14-летний Степан Попов (Toyota Mark II), а пилотировать Toyota Altezza будет 12-летний Арсений Цареградцев. Впервые в истории официальных этапов RDS GP в ходе одного уик-энда на одной трассе появятся действующий двукратный чемпион Аркадий Цареградцев и его сын.

Расписание 2-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Игора Драйв»

23 мая, суббота

9:30 — тренировочные заезды;

12:00 — квалификация;

17:00 — автограф-сессия на пит-лейне;

18:00 — парные тренировки.

24 мая, воскресенье

9:15 — тренировочные заезды;

10:30 — парные заезды ТОП-32;

12:40 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе;

14:00 — парные заезды ТОП-16 / ТОП-8 / ТОП-4 / финал;

18:00 — церемония награждения.

Следить за событиями можно будет как с трибун автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

