Почему Путин ездит по Пекину с китайскими номерами

Президент России перемещается по Пекину на Aurus Senat с местными номерами.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Во вторник вечером, 19 мая, президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Китай. Из аэропорта в Пекине российский лидер уехал в предоставленную ему государственную резиденцию на автомобиле Aurus Senat, следует из публикации в официальном канале Кремля в MAX.

Седан, вместе с другими машинами из президентского кортежа, привезли из России, но госзнаки на нём и остальных авто — китайские. Известно, что номера на Aurus принадлежат посольству РФ в Китае.

Согласно местному законодательству, передвигаться с зарубежными номерными знаками в КНР разрешается лишь в приграничных городах. В остальных регионах нужны китайские номера.

Так что местные госзнаки — обычная практика, в том числе при поездках Путина по Китаю. Летом прошлого года, во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент России тоже ездил на Aurus с китайскими номерами.

Путин сел за руль внедорожника Aurus: что это за автомобиль и сколько стоит