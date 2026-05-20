Мантуров уточнил свои слова об АвтоВАЗе и «китайцах»

Заявление вице-премьера РФ неправильно интерпретировали.

© Максим Блинов/РИА Новости

Китайским автопроизводителям не запрещали конкурировать с АвтоВАЗом на российском рынке. Это дал понять вице-премьер РФ Денис Мантуров, уточняя своё недавнее высказывание.

В интервью накануне, 19 мая, вице-премьер пояснил, что одно из условий присутствия автобрендов из КНР в России — не создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Но, как выяснилось, его слова неправильно интерпретировали. Речь шла лишь о некой китайской марке гибридных и электрических машин, которая только собирается выйти на российский рынок.

«Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с АвтоВАЗом», — приводит слова Мантурова информационное агентство ТАСС.

На сегодняшний день у АвтоВАЗа есть только одна электрическая модель — универсал и фургон Lada e-Largus. К концу 2026 года тольяттинский концерн планирует выпустить тестовый прототип гибридного кроссовера Lada Azimut, но речи о его серийном производстве пока нет.

