АвтоВАЗ покажет две новинки на ПМЭФ-2026

Тольяттинский концерн организует традиционную уличную экспозицию исторических, новых и спортивных автомобилей Lada.

© АВТОВАЗ

Российский автогигант АвтоВАЗ четвёртый год подряд выступит национальным партнёром Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) и на своей экспозиции покажет пару новинок. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского концерна.

«В рамках заключённого соглашения АвтоВАЗ предоставляет форуму 120 седанов Lada Aura в качестве автомобилей для трансфера гостей, а также организует традиционную уличную экспозицию исторических, новых и спортивных автомобилей Lada», — объявили в компании.

© АВТОВАЗ

Главными «звёздами» стенда станут один из первых выпущенных в 1970 году ВАЗ-2101 и новейший кроссовер Lada Azimut, производство которого стартует в третьем квартале 2026 года. Кроме того, на ПМЭФ-2026 будет показана рестайлинговая Lada Niva Legend.

«Детальная информация об автомобиле будет доступна в первый день ПМЭФ-2026 — 3 июня», — анонсировали на АвтоВАЗе премьеру обновлённой классической «Нивы».

© АВТОВАЗ

Привезёт АвтоВАЗ на форум и спортивные автомобили. Среди них — гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR. Ещё на стенде города Санкт-Петербург своё место займёт Lada Iskra, носящая одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад.

На ПМЭФ-2026 покажут нового конкурента Aurus Senat