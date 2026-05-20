Число отказов по автокредитам достигло минимума с осени 2025 года

Банки стали реже отказывать гражданам в автокредитах.

Доля отказов по заявкам на автокредиты снижается третий месяц подряд и по итогам апреля достигла значения 76,1%. Это минимальный показатель с осени прошлого года, следует из отчёта Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которым ознакомился «Рамблер/авто».

Ещё в начале текущего года число отказов по автокредитам составляло 82,3%. Однако уже в феврале этот показатель уменьшился до 79,8%, в марте — до 77,8%. За апрель это значение, свидетельствующее о более качественном потоке заявителей и/или более мягкой скоринговой политике банков в регионах, сократилось ещё на 1,6% и достигло минимальной цифры с сентября 2024-го. Тогда доля отказов была на уровне 74,2%.

«В последние месяцы доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается, хотя всё ещё остаётся на довольно высоком уровне — более 75%. Снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшее количество отказов по заявкам на автокредиты зафиксировано в Иркутской области — 85,8%. Следом идут Красноярский и Алтайский края с показателями 84,6% и 83,7% соответственно. Немногим ниже оказались Кемеровская область с уровнем отказов в 82,1% и Республика Крым с показателем 81,1%.

В свою очередь, наименьшие доли отказов были зафиксированы в Чувашии (66,5%), Санкт-Петербурге и Татарстане (по 68,7%), Нижегородской области (69,2%) и Удмуртии (69,4%). В Москве данный показатель составил 72,5%.

