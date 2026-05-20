Сбер установил рекорд по выдаче автокредитов на машины с пробегом

В России зафиксирован рекордный объём выдачи автокредитов на покупку автомобилей с пробегом. Об этом сообщили в Сбере, подводя итоги апреля 2026 года.

По итогам второго месяца весны крупнейший российский банк выдал более 18 млрд рублей на приобретение авто на вторичном рынке. Это рекордный показатель среди российских банков.

«Для многих клиентов сегодня подержанная машина — это наиболее доступный вариант покупки. Мы верим, что данный сегмент рынка будет расти, поскольку людям — вне зависимости от обстоятельств — нужна мобильность и уверенность в завтрашнем дне. А наша задача — дать им для этого удобный финансовый инструмент», — подчеркнул Владимир Высоцкий, управляющий директор дивизиона «Авто» Сбербанка.

Топ-менеджер назвал основные факторы, благодаря которым стал возможен новый рекорд.

«Апрельский рекорд достигнут как благодаря привлекательным условиям по автокредитам от Сбера, так и благодаря растущему интересу клиентов к цифровым сценариям взаимодействия с автомобилем. Автокредит можно оформить полностью онлайн, после чего клиент может использовать преимущества нашей экосистемы для автолюбителей: в ней собраны десятки сервисов, упрощающих жизнь водителей», — рассказал Высоцкий.

Предыдущий рекорд по выдаче автокредитов в России был установлен в июле 2024 года и тоже принадлежал Сберу.

