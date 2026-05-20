В России состоялась премьера обновленных Haval F7 и F7x

В Москве представили модернизированные кроссоверы F-серии.

© GWM

Российское подразделение Haval запускает продажи обновлённых кроссоверов F7 и F7x. Премьера двух этих новинок состоялась в среду, 20 мая, в Москве.

Семейство F-серии от Haval появилось на российском рынке ещё в 2019 году, когда китайская компания запустила в эксплуатацию свой завод в Калужской области. В 2022 году F7 и F7x получили обновления внешности, салона и набора опций, а теперь обзавелись и модернизированными силовыми агрегатами.

Как сообщил корресподент «Рамблер/авто» с презентации, кроссовер F7 в переднеприводном исполнении получил новый 1,5-литровый турбомотор. Мощность осталась на уровне 150 л.с., но крутящий момент вырос на 40 Н·м и теперь составляет 270 Н·м, что на 40 Н·м больше, чем в предыдущей версии. Отдача 2,0-литрового турбодвигателя в полноприводном варианте достигла теперь 200 л.с. и 380 Н·м вместо прежних 192 л.с. и 320 Н·м.

© GWM

Кросс-купе F7x, как и до обновления, оснащается только 2,0-литровым турбированным двигателем. Однако мощность значительно возросла — с 192 до 231 л.с., а крутящий момент увеличился с 320 до 380 Н·м.

Коробка передач на обеих моделях F-серии одинаковая — 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Экстерьер Haval F7 остался без значительных изменений и сохранил такие элементы, как единая линия передних ходовых огней, блок LED-фар с совмещённым ближним и дальним светом, крупная решётка радиатора с хромированными вставками, двухцветные диски R19 или однотонные R18, серебристая окантовка окон и рейлинги. F7x отличается от предыдущей модели решёткой радиатора и 19-дюймовыми дисками чёрного цвета, красными тормозными суппортами и четырьмя патрубками выхлопной системы.

© GWM

Обновление салона F7 и F7x одинаковое. Обе модели получили ряд улучшений интерьера и новые опции, среди которых утолщённый обод многофункционального рулевого колеса, кнопка электрического стояночного тормоза на центральном тоннеле. Среди других новшеств — беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт с активным охлаждением и разъём USB Type-C. Мультимедийная система стала функциональнее благодаря нескольким новым приложениям, таким как «Смарт-виджет» и «Плавающий виджет», о функционале которых мы рассказывали ранее.

Стоимость обновлённого Haval F7:

2 999 000 рублей — комплектация «Оптимум» с передним приводом и мотором 1,5 литра;

3 199 000 рублей — «Премиум» с передним приводом и мотором 1,5 литра;

3 399 000 рублей — «Оптимум» с полным приводом и мотором 2,0 литра;

3 599 000 рублей — «Премиум» с полным приводом и мотором 2,0 литра;

3 799 000 рублей — «Техно+» с полным приводом и мотором 2,0 литра.

Стоимость обновлённого Haval F7x:

3 799 000 рублей — «Премиум», с полным приводом и мотором 2,0 литра;

3 999 000 рублей — «Техно+», с полным приводом и мотором 2,0 литра.

Выпуск новых Haval F-серии налажен на заводе в Тульской области.

Для России с любовью: обзор и тест-драйв Haval F7x