Перелом на российском авторынке: китайские бренды утратили многолетнее лидерство

Впереди теперь автомобили российского производства.

© Давид Акопян

Российские автомобили обогнали китайские по доле на домашнем рынке. Причём это произошло впервые за несколько лет.

Как сообщает ТАСС, в апреле было продано 49,6 тысячи новых легковых автомобилей российского производства, что позволило отечественному автопрому занять 43% рынка. Для сравнения, ещё 12 месяцев назад этот показатель был на уровне 33%.

Но главный итог апреля — российские машины отвоевали рынок у «китайцев». Если в апреле прошлого года доля автобрендов из КНР в продажах составляла около 60%, то теперь сократилась до 41%. То есть легковушки, выпущенные на заводах в России, вышли вперёд с запасом в 2%.

В предыдущий раз автомобили российского производства были впереди китайских по доле на рынке в начале 2023 года. Затем началось активное наступление брендов из КНР, и на следующие несколько лет они закрепились впереди. Пик был достигнут в конце 2024-го — 68% от всех продаж.

Основные причины такой динамики — снижение китайского экспорта и рост продаж новых российских брендов, как, например, Tenet. Эксперты прогнозируют, что в мае эта тенденция продолжится, и доля российских марок вырастет ещё на пару процентов.

Новые имена старых знакомых: кто и зачем создаёт автобренды для России