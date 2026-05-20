Путин рассказал о производстве китайских автомобилей в России

Глава государства отметил локалилизацию производства китайских авто.

© Tenet

Президент России Владимир Путин подчеркнул успешный запуск производства китайских автомобилей в нашей стране. Российский лидер сделал данное заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Китая в Пекине.

«Сегодня в Москве и некоторых российских регионах налажен выпуск автомобилей китайских марок», – цитирует Путина информагентство РИА Новости.

На сегодняшний день российские предприятия занимаются выпуском автомобилей множества популярных китайских брендов. Например, начиная с 2019 года, в Тульской области действует завод компании Haval. Предприятие «Автотор» в Калининграде выпускает автомобили марок Changan, Jetour и Soueast. Завод «АГР» в Калуге занимается производством кроссоверов Chery под брендом Tenet, а вскоре ожидается начало сборки моделей Jaecoo (Jeland) и Exeed (Esteo).

Ранее в среду, 20 мая, стало известно, что в апреле российские автомобили впервые за долгое время обошли китайские по доле на внутреннем рынке. По словам Путина, этому способствовало повышение уровня локализации китайских автомобилей, производимых в России.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт