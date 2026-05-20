Названы технические характеристики GAC S9 для российского рынка

Новый флагман GAC скоро появится в продаже в России.

В преддверии запуска продаж на российском рынке компания GAC раскрыла ключевые технические характеристики и оснащение нового флагманского кроссовера GAC S9.

Новинка относится к классу полноразмерных SUV. Её длина составляет 5060 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1760 мм, а колёсная база — 2930 мм.

GAC S9 — это последовательный гибрид (REEV). Автомобиль оснащён двумя электромоторами — по одному на каждой оси, что обеспечивает полный привод и мгновенное распределение тяги. 1,5-литровый турбомотор работает исключительно как генератор для подзарядки батареи.

Ключевые технические характеристики GAC S9:

Мощность силовой установки — 340 л. с.

Разгон 0–100 км/ч — 7,2 секунды.

Тяговая батарея CATL ёмкостью 44,5 кВт·ч: быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 15 минут;

Суммарный запас хода — 1019 км, из которых до 208 км — на электротяге

В оснащение полуэлектрического кроссовера входят адаптивная подвеска SDC с возможностью выбора режимов вождения (Эко, Комфорт, Спорт, персонализированный режим) и комплекс систем помощи водителю ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль (ACC), систему удержания в полосе и автоматическую парковку.

Подробная информация о комплектациях и ценах GAC S9 будет объявлена при запуске продаж на российском рынке.

