Стало известно, как сильно выросли цены на бензин в России за неделю

Рост цен на бензин ускорился после замедления до 4 копеек неделей ранее.

Цены на бензин на российских заправках продолжают расти. За последнюю неделю, с 12 по 18 мая, средняя стоимость топлива по стране выросла на 8 копеек — с 67,22 до 67,30 рубля, следует из отчёта Росстата.

Изменение цен на бензин зафиксировано в 52 регионах, наиболее сильно — в Костромской области (+1,5%). Самое заметное снижение цен на АЗС было зафиксировано в Республике Адыгея (−0,1%).

В Москве топливо подорожало на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 12 по 18 мая:

АИ-92: +6 копеек, с 63,63 до 63,69 рубля;

АИ-95: +9 копеек, с 69,12 до 69,21 рубля;

АИ-98 и выше: +15 копеек, с 93,62 до 93,77 рубля;

ДТ: +20 копеек, с 78,26 до 78,46 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

