Россияне купили рекордное количество автомобилей с пробегом

Российские автолюбители раскупили полмиллиона подержанных авто за месяц.

Спрос на подержанные автомобили в России достиг максимума с начала 2026 года и впервые с декабря прошлого года преодолел отметку в полмиллиона. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат», подводя итоги апреля.

За второй месяц весны на российском вторичном рынке было продано 542 334 автомобиля. Это на 14% больше, чем месяцем ранее, и является максимальным показателем за последние четыре месяца. Больше машин с пробегом было продано лишь в декабре прошлого года — 574,2 тысячи единиц, тогда как в период с января по март объем продаж колебался в пределах от 411 до 475 тысяч экземпляров.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в апреле 2026 года

В общей сложности за первые четыре месяца текущего года россияне приобрели 1,87 млн подержанных автомобилей. Этот показатель оказался на 5,1% выше аналогичного периода 2025 года.

