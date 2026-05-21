Россияне купили рекордное количество автомобилей с пробегом
Российские автолюбители раскупили полмиллиона подержанных авто за месяц.
Спрос на подержанные автомобили в России достиг максимума с начала 2026 года и впервые с декабря прошлого года преодолел отметку в полмиллиона. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат», подводя итоги апреля.
За второй месяц весны на российском вторичном рынке было продано 542 334 автомобиля. Это на 14% больше, чем месяцем ранее, и является максимальным показателем за последние четыре месяца. Больше машин с пробегом было продано лишь в декабре прошлого года — 574,2 тысячи единиц, тогда как в период с января по март объем продаж колебался в пределах от 411 до 475 тысяч экземпляров.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в апреле 2026 года
- Lada 2107 — 10 543 (-19,3% по сравнению с апрелем прошлого года);
- Kia Rio — 10 333 (+5,9%);
- Hyundai Solaris — 10 029 (+5,0%);
- Lada 4×4 — 9 489 (+4,7%);
- Toyota Corolla — 9 481 (+20,2%);
- Ford Focus — 9 477 (+7,0%);
- Lada 2114 — 8 872 (-15,0%);
- Lada 2170 — 8 239 (-7,9%);
- Lada 2190 — 7 654 (+7,4%);
- Toyota Camry — 7 586 (+9,0%).
В общей сложности за первые четыре месяца текущего года россияне приобрели 1,87 млн подержанных автомобилей. Этот показатель оказался на 5,1% выше аналогичного периода 2025 года.
