Geely объявила старт продаж нового Coolray: стоимость, характеристики, комплектация

В России начались продажи обновлённого Geely Coolray.

Городской кроссовер Geely Coolray вернулся в российские автосалоны после исчезновения в конце прошлого года. В четверг, 21 мая, стартовали продажи новой версии одной из самых популярных моделей китайской марки.

Новый Coolray доступен в единственной, максимальной комплектации «Эксклюзив» (Exclusive) и отличается от предыдущей версии рядом обновлений кузова и салона. Среди ключевых отличий:

Увеличенная в размерах радиаторная решётка с волнообразным узором;

Чёрная крыша;

Обновлённый задний бампер с диффузором;

Увеличенный задний спойлер;

Чёрные 18-дюймовые диски с красными суппортами;

Уменьшенная цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма (раньше была 10,25 дюйма) и увеличенная медиасистема диагональю 14,6 дюйма (ранее 12,5 дюйма);

Комплекс электронных систем помощи водителю ADAS второго уровня: адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения, мониторинг слепых зон, помощь при движении задним ходом и другие функции.

Как и раньше, Geely Coolray оснащается единственным доступным вариантом двигателя — 1,5-литровой турбированной «четвёркой» мощностью 147 л.с. (270 Н∙м) в сочетании с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод остаётся только передним. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км.

Стоимость нового Geely Coolray без учёта возможных скидок и специальных предложений — от 2 889 990 рублей.

