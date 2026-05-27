Сбер подготовил приятные сюрпризы для покупателей новых авто

Рассчитывать на подарки смогут новые владельцы Lada и автомобилей ещё трёх марок.

© Drazen Zigic/Shutterstock

Автомобилистов, которые в ближайшее время планируют приобрести новую машину, ждут приятные бонусы и призы. Сбер объявил три акции, под которые подпадают четыре популярных автобренда, стабильно занимающие лидирующие позиции на российском авторынке.

В первой акции смогут поучаствовать покупатели автомобилей марок:

Каждый новый владелец машины одной из этих марок, совершивший покупку с 1 апреля по 31 мая, получит кешбэк в виде 10 000 бонусов Спасибо.

© Tenet

Во второй акции примут участие автолюбители, которые с 1 мая по 31 июля приобрели автомобили Jetour.

Главным призом станет 1 000 000 бонусов Спасибо. Также будут разыграны 500 000 и 300 000 бонусов. Ещё 20 другим участникам достанутся призы по 10 000 бонусов Спасибо каждому.

© Jetour

Третья акция предусмотрена для новых владельцев автомобилей отечественной марки Lada.

Автолюбители, совершившие покупку с 1 апреля по 30 июня текущего года, смогут претендовать на два крупных приза — по 1 млн рублей каждый, которые можно направить на частичное или полное погашение автокредита.

© АВТОВАЗ

Обязательными условиями участия в этих трёх акциях являются покупка автомобиля в автокредит от Сбера в указанные по каждым акциям периоды, регистрация в программе лояльности СберСпасибо и своевременная оплата автокредита. В отдельных акциях потребуется также оформление страхового полиса «Безопасное авто». Полную информацию об условиях акций можно узнать в официальных дилерских центрах Tenet, Omoda, Jetour и Lada.

Новый раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн: цифровой комфорт для тех, кто за рулём