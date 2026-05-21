Опубликованы фото рестайлингового «УАЗ Патриот»: что нового и интересного

Появились фото обновлённого флагманского внедорожника снаружи и внутри.

Обновлённый внедорожник «УАЗ Патриот» попал в фотообъектив. Автоблогер KhaDm опубликовал в своём Телеграм-канале снимки кузова и салона рестайлинговой модели.

«УАЗ Патриот», который не обновлялся с 2016 года, получил светодиодные фары, фонари и противотуманки, передние парктроники. Причём на попавшем в кадр внедорожнике фары затонированы.

Основные новшества в интерьере включают кожаный руль с функцией подогрева, многоступенчатый подогрев передних кресел и кнопку активации режима «Off-Road». Имеется в обновлённом флагманском внедорожнике система климат-контроля.

Ранее мы сообщали, что обновление коснулось и технической части внедорожника. Теперь «Патриот» оснащается новым дизельным мотором производства JAC мощностью 136 л.с. Альтернатива китайскому двигателю — традиционный бензиновый мотор ЗМЗ объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. Обе модификации комплектуются механической коробкой передач, причём количество ступеней увеличилось с пяти до шести.

Согласно инсайдерским источникам, появление обновлённой версии «УАЗ Патриот» ожидается в продаже до начала третьего квартала 2026 года, то есть к октябрю. Ориентировочная стоимость — от 2 млн рублей.

