Завод в Петербурге начал выпуск автомобилей новой российской марки

Бывший завод GM в Санкт-Петербурге теперь выпускает автомобили двух марок.

Автозавод «АГР» в петербургских Шушарах, ранее принадлежавший General Motors, приступил к сборке автомобилей новой российской премиум-марки Esteo. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба предприятия.

Первый автомобиль бренда Esteo — модель MX — представляет собой лицензионную копию китайского кроссовера Exeed MX. Это пятиместный внедорожник класса D с габаритами 4775 × 1890 × 1725 мм и дорожным просветом 210 мм. Машина оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с., работающим в паре с традиционным 8-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

Сборка Esteo MX организована по полному производственному циклу — с сваркой и окраской кузовов. Это уже вторая машина, вставшая на конвейер перезапущенного завода в Шушарах. Ранее, в марте, предприятие начало производство автомобилей другой новой российской марки Jeland, под которой будут продавать китайские кроссоверы Jaecoo.

До старта производства завод в Петербурге, простаивавший с 2015 года, прошел глубокую реконструкцию и техническое перевооружение. Были обновлены производственные линии, внедрены современные роботизированные комплексы, автоматизированные системы управления качеством и логистические решения с применением автономных транспортных средств AGV и многое другое.

Начало продаж автомобилей Esteo MX запланировано на лето 2026 года. Точная дата поступления новинки в автосалоны и стоимость пока не уточняются.

